S spremembe pravilnika v lažje napredovanje v najvišji naziv v vzgoji in izobraževanju

Ljubljana, 20. julija - Ministrica za izobraževanje Simona Kustec in glavni tajnik šolskega sindikata Sviz Branimir Štrukelj sta danes uskladila spremembe in dopolnitve pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. Spremembe bodo olajšale napredovanje v trenutno najvišji naziv - svetnik. Veljati pa bodo začele z novim šolskim letom.