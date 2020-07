EU sprejema mnenja glede prihodnosti politike do Arktike

Bruselj, 26. julija - Evropska komisija in Evropska služba za zunanje delovanje sta ta teden začeli javno posvetovanje o prihodnosti politike sedemindvajseterice do Arktike, ki postaja eno ključnih prizorišč trkov geostrateških interesov. Trenutno politika temelji na treh prioritetah - podnebne spremembe in varovanje okolja, trajnostni razvoj in mednarodno sodelovanje.