Rusija namerava proizvesti 200 milijonov odmerkov cepiva proti covidu-19

Moskva, 20. julija - Rusija upa, da bo v avgustu sklenila klinično testiranje cepiva proti covidu-19 in da bo do konca leta ob pomoči tujih partnerjev proizvedla 200 milijonov odmerkov cepiva. Prvo fazo testiranja cepiva so uspešno zaključili prejšnji teden, sedaj pa upajo, da bodo kmalu dobili dovoljenje za proizvodnjo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.