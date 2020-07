Ob desetletnici članstva Slovenije v OECD pohvale dosedanjega dela in opozorila na nove izzive

pripravil Matej Luzar

Brdo pri Kranju, 20. julija - Na Brdu pri Kranju so danes obeležili deseto obletnico pridružitve Slovenije OECD. Predstavniki vlade so izpostavili priložnosti in izzive članstva, generalni sekretar OECD Jose Angel Gurria pa je izpostavil napredek in doprinos Slovenije. OECD je predstavila tudi Ekonomski pregled Slovenije, ki opozarja predvsem na posledice staranja prebivalstva.