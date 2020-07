Na mejnih prehodih precejšnja gneča

Ljubljana, 20. julija - Na mejnih prehodih danes beležijo precejšnjo gnečo. Najhuje je na Jelšanah, kjer morajo vozniki osebnih vozil za izstop iz države čakati okoli dve uri, za vstop pa uro in pol. Od ure do dve čakajo vozniki še pri izstopu na Dragonji in Sečovljah, ter pri vstopu na Gruškovju, poroča prometnoinformacijski center.