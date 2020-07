V Kranju ta konec tedna 35 kolesarskih ekip

Kranj, 20. julija - Organizatorji tradicionalne dirke za veliko nagrado Kranja in memoriala Filipa Majcna so potrdili, da bodo tekmovanje pripravili v gorenjski prestolnici ta konec tedna, 25. in 26. julija. Nastopili bodo kolesarji 35 ekip iz večine evropskih držav, ki so na zelenem seznamu varnih držav.