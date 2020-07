Monsunsko obdobje na jugu Azije zahtevalo več kot 200 smrtnih žrtev

New Delhi/Katmandu/Daka, 20. julija - Indija, Nepal in Bangladeš se že več tednov spopadajo s poplavami in zemeljskimi plazovi, ki so doslej zahtevali že več kot 200 človeških življenj. Narasle vode posameznim območjem grozijo tudi danes. Podobno naj bi veljalo še za prihodnje dni, poroča nemška tiskovna agencija dpa.