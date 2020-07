V Hongkongu zaradi porasta števila okužb s koronavirusom obvezno nošenje mask

Hongkong, 20. julija - V Hongkongu je zaradi porasta števila okužb z novim koronavirusom od danes obvezno nošenje zaščitnih mask v vseh zaprtih javnih prostorih in na sredstvih javnega prometa. V metropoli so danes potrdili 73 novih primerov, potem ko so jih v nedeljo več kot sto, poroča nemška tiskovna agencija dpa.