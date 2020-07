Pariz, 20. julija - Zlate žoge, ki jo od leta 1956 podeljuje France Football, letos ne bo, so sporočili iz te francoske revije. Na svoji spletni strani so objavili, da so se prvič v zgodovini odločili za tak korak zaradi pandemije novega koronavirusa, ki je povsem spremenila tekmovanja po svetu.