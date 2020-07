Spominski poštni žig za Jacka Charltona na Irskem in v Angliji

Ljubljana, 20. julija - Pošti Anglije in Irske sta se dogovorili za skupen spominski žig v čast 10. julija umrlemu nekdanjemu nogometašu Jacku Charltonu. Na žigu je nogometna žoga in napis Jack Charlton, 1935 - 2020, na vseh pošiljkah iz obeh držav pa ga bodo uporabljali do 9. avgusta, so danes mediji povzeli upravi obeh pošt.