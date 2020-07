Ljubitelji K-pop glasbe in temnopolti ustvarjalci o odgovornosti glasbenem poslu

Los Angeles, 21. julija - Ljubitelji in ustvarjalci, ki pišejo ter producirajo K-pop pesmi, si ob vse večji prepoznavnosti K-pop glasbe želijo, da le-ta razvije bolj poglobljeno razumevanje rase. V K-pop glasbi so namreč še vedno pogoste počrnitve obraza (blackface) in le estetske uporabe temnopolte kulture in pričesk, piše britanski The Guardian.