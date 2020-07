Zveza združenj borcev bo na vrednote partizanskega boja spomnila s pohodom

Tacen/Topolšica/Prevalje, 20. julija - Zveza združenj borcev za vrednote NOB zaradi epidemije covida-19 letos 75. obletnice konca 2. svetovne vojne ni obeležila s prireditvami, ampak se je odločila za organizacijo pohoda v skupini desetih ljudi. Od srede do sobote bo prehodila pot od Šmartna pri Tacnu do Poljane pri Prevaljah, ki vodi mimo mejnikov NOB, so povedali danes.