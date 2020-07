FDA odobrila oglaševanje IQOS kot izdelek z zmanjšanim tveganjem

Ljubljana, 21. julija - Ameriška uprava za hrano in zdravila (FDA) je odobrila tobačnemu velikanu Philip Morris International, da lahko oglašuje tobačni izdelek IQOS kot izdelek z nižjim tveganjem. Tako lahko oglašujejo, da IQOS tobak segreva, a ga ne izgoreva. To pa znatno zmanjšuje nastajanje škodljivih in potencialno škodljivih kemikalij.