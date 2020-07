Zaradi preprodajale drog v priporu 33-letni Velenjčan

Celje, 20. julija - Celjski preiskovalni sodnik je konec prejšnjega tedna zaradi suma preprodaje prepovedanih drug odredil pripor za 33-letnega Velenjčana. Med preiskavo so policisti ugotovili, da je Velenjčan v zadnjem letu storil vsaj sedem kaznivih dejanj s področja neupravičene proizvodnje in prometa z mamili. Zasegli so mu tudi več amfetamina in konoplje.