Vukušić, Lotrič in Vizinger v boj za najboljšega nogometaša

Ljubljana, 20. julija - Sindikat profesionalnih igralcev nogometa Slovenije (Spins) bo tudi letos podelil priznanja za najboljše posameznike Prve lige Telekom Slovenije. Nominiranci za laskavo priznanje v sezoni 2019/20 so Ante Vukušić (Olimpija), Mitja Lotrič in Dario Vizinger (oba Celje), so danes zapisali na spletni strani Nogometne zveze Slovenije (NZS).