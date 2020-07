Smučarski tekači zadovoljni s treningi na Pokljuki in Rogli

Pokljuka, 20. julija - Slovenska reprezentanca A v teku na smučeh je sklenila dvotedenski sklop treningov na Pokljuki in Rogli. To so bile prve skupne priprave po koncu sezone. Med zadnjenjimi ni bilo Anamarije Lampič, najuspešnejše iz ekipe v minuli zimi, ki je vadila z italijansko reprezentanco.