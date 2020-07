Projekt suhokranjske vodooskrbe po lanskem končanju čaka še nadgradnjo

Žužemberk, 20. julija - Leta 2014 začeti osnovni projekt suhokranjskega vodovoda, pri katerem so ob nosilni Občini Žužemberk sodelovale še občine Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Kočevje in Dobrepolje, so konec preteklega leta končali. Brez davka je stal skoraj 39 milijonov evrov, zdaj ga čaka še nadgradnja s položitvijo nekaterih vaških distribucijskih vodov.