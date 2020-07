Epidemiološke razmere v svetu se še ne izboljšujejo

Ljubljana, 20. julija - V minulih 14 dneh so se epidemiološke razmere v pandemiji covida-19 po svetu še poslabšale. Najhuje je še vedno v ZDA in Braziliji. V slednji je sicer delež okuženih rahlo padel, še naprej pa narašča v državah na Balkanu. V Sloveniji je od 16. julija do 19. julija delež zrasel z 12 na 13 okužb na 100.000 prebivalcev, na Hrvaškem pa s 26 na 28.