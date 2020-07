V Indiji znova rekordna rast novih okužb s koronavirusom

New Delhi, 20. julija - V Indiji so znova zabeležili rekordno število okužb z novim koronavirusom na dnevni ravni. Kot so danes sporočile indijske oblasti, se je okužilo še 40.425 ljudi, za covidom-19 jih je umrlo še 681. V Indiji so doslej potrdili skupaj 1,18 milijona okužb in 27.497 smrti zaradi koronavirusne bolezni, poroča francoska tiskovna agencija AFP.