Solinarska sezona bo krajša

Seča, 20. julija - Pobiranje soli v Sečoveljskih solinah trenutno poteka na večini solnih polj na Leri, a je zamuda precejšnja, priznava prvi mož solin Klavdij Godnič. Namesto junija so s pobiranjem soli začeli šele pred dvema dnevoma in imajo tako okoli mesec dni zamude. Solinarska sezona bo zato krajša in verjetno bodo pridelali manj soli kot v povprečni sezoni.