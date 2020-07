Izšel vodnik po glasbenem poslu in promociji

New York, 21. julija - Klementina Milošič in Jernej Bervar, ki živita v ZDA, sta v samozaložbi izdala knjigo Osnove glasbenega posla in glasbena promocija. Napisala sta jo iz ocene, da glasbenikom primanjkuje tovrstnega znanja. Kot sta ugotovila, se glasbena industrija vse bolj posveča promociji, saj sta splet in digitalizacija prinesla večjo konkurenčnost.