Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih junija nespremenjene

Ljubljana, 20. julija - Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih so junija v primerjavi majem ostale nespremenjene, v primerjavi z junijem lani pa so se znižale za 0,6 odstotka. Na mesečni ravni so se cene proizvodov za prodajo na domačem trgu v povprečju zvišale za 0,9 odstotka, za prodajo na tujih trgih pa znižale za 0,9 odstotka, je sporočil statistični urad.