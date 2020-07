Tokio 2020: Prireditelji OI zagotovili vsa prizorišča za 2021

Tokio, 24. julija - V Tokiu julija beležijo rekordno število okužb z novim koronavirusom. Organizatorji olimpijskih iger pa se nemoteno pripravljajo na izvedbo. Organizatorji so zagotovili vsa prizorišča za izvedbo iger, ki so jih zaradi pandemije novega koronavirusa prestavili z letošnjega na naslednje leto in bodo med 23. julijem in 8. avgustom 2021.