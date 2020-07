London/Frankfurt/Pariz, 20. julija - Evropske borze so današnje trgovanje začele s padci indeksov. Vlagatelji so uvodoma previdni in pozorno spremljajo srečanje voditeljev članic EU, ki po treh dneh zasedanja še vedno niso dosegli dogovora o svežnju za obnovo Evrope po pandemiji covida-19.