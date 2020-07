Azijske borze previdno v nov teden

Tokio, 20. julija - Indeksi na azijskih borzah nimajo enotne smeri. Vlagatelji so zaskrbljeni zaradi rasti okužb s koronavirusom, zaradi česar so vlade po svetu primorane uvajati nove ukrepe. Vlagatelji se bojijo, da bodo ti upočasnili gospodarsko okrevanje. Oči so uperjene predvsem v Bruselj, kjer se voditelji EU dogovarjajo o svežnju za obnovo Evrope po pandemiji.