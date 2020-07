V Iranu usmrtili moškega, ki je pomagal pri likvidaciji generala Solejmanija

Teheran, 20. julija - V Iranu so danes usmrtili moškega, ki so ga v Teheranu obsodili vohunjenja za ZDA in Izrael. Med drugim naj bi sodeloval pri iskanju in likvidaciji iranskega generala Kasema Solejmanija, ki je bil januarja ubit v ameriškem napadu z brezpilotnimi letali v Iraku, poroča francoska tiskovna agencija AFP.