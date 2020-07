Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (18. in 19. 7.)

Ljubljana, 19. julija - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o 30 potrjenih okužbah z novim koronavirusom v Sloveniji in prvi smrtni žrtvi zaradi covida-19 po skoraj mesecu dni. Poročale so tudi o stališčih slovenskega premierja Janeza Janše v zvezi z vrhom EU. O njegovem nezadovoljstvu z zahajanjem na stranske teme je poročala avstrijska tiskovna agencija APA.