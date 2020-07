Zaradi prometne nesreče zastoj na primorski avtocesti pred Brezovico v smeri Ljubljane

Brezovica, 19. julija - Zaradi prometne nesreče sta bila na primorski avtocesti pred Brezovico proti Ljubljani nekaj časa zaprta vozni in prehitevalni pas, promet pa je potekal samo po skrajno desnem pasu. Posledice prometne nesreče so zdaj odstranjene, ostaja zastoj med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani.