Zagreb, 19. julija - Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah ob 915 testiranjih potrdili 92 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, je sporočil hrvaški štab civilne zaščite. Največ primerov, 47, so zabeležili v Vukovarsko-sremski županiji. Trenutno obolelih je 1207, so dodali.