Orban očita Rutteju, da ga sovraži in da želi kaznovati Madžarsko

Bruselj, 19. julija - Madžarski premier Viktor Orban vztraja pri nasprotovanju načrtovani povezavi med spoštovanjem vladavine prava in evropskim proračunom, ki da je povsem nov mehanizem, za pripravo katerega bi potrebovali veliko časa. Ob tem je oster do nizozemskega premierja Marka Rutteja, ki da ga "sovraži" in hoče "kaznovati" Madžarsko.