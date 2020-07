Remi Iličićeve Atalante in Birsinega Cagliarija

Rim, 18. julija - Nogometaši Atalante so v 34. krogu italijanskega prvenstva le remizirali na gostovanju v Veroni, z izidom 1:1 pa so najbrž ostali brez realnih možnosti, da bi lahko še prekrižali račune vodilnemu Juventusu. Vsaj začasno so se sicer prebili na drugo mesto, a za Torinčani s tekmo več zaostajajo šest točk.