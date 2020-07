Šibek potresni sunek v bližini Šmarja pri Jelšah

Šmarje pri Jelšah, 18. julija - Danes ob 18.18 uri so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 2,1 v bližini Šmarja pri Jelšah, 79 kilometrov vzhodno od Ljubljane. Po prvih podatkih so potres čutili tudi posamezni prebivalci Podčetrtka, Rogaške Slatine in Rogatca.