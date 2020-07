V Srbiji potrdili 389 novih okužb s koronavirusom, v BiH 244

Beograd/Sarajevo/Skopje/Podgorica/Priština, 18. julija - V Srbiji so v zadnjem dnevu ob 7648 testiranjih potrdili 389 okužb z novim koronavirusom, umrlo je devet oseb. V sosednji Bosni in Hercegovini pa so potrdili 244 novih primerov, od tega 158 v Federaciji BiH, poročajo tuje tiskovne agencije.