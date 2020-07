Koča najboljši celovečerni film 16. Grossmannovega festivala

dosledno naj se upošteva prepoved objave vesti do navedenega datuma in ure

Ljutomer, 18. julija - Na 16. Grossmannovem festivalu fantastičnega filma in vina, ki se je sklenil nocoj, je nagrado hudi maček za najboljši celovečerni film dobila grozljivka Koča, ki sta jo režirala Severin Fiala in Veronika Franz. "Injekcija svežine in nove energije v žanr, kjer se nam zdi, da smo že vse videli," je zapisala žirija. Podelili so še nekaj nagrad.