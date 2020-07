V zahodni kitajski regiji porast okužb s koronavirusom

Peking, 18. julija - V zahodni kitajski regiji Xinjiang so v zadnjih dneh potrdili porast okužb z novim koronavirusom, v petek so potrdili 16 novih primerov. Za prestolnico regije Urumqi so zato v četrtek preventivno odredili karanteno. Skupno so v Xinjiangu doslej potrdili 93 primerov okužbe, poroča nemška tiskovna agencija dpa.