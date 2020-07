Gantar podpisal sporazum o sodelovanju s Svetovno zdravstveno organizacijo

Ljubljana, 18. julija - Minister za zdravje Tomaž Gantar je podpisal dveletni sporazum o sodelovanju med regionalnim uradom Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za Evropo in Slovenijo za obdobje 2020-2021. Med prednostnimi področji sodelovanja sta med drugim obvladovanje nalezljivih in nenalezljivih bolezni ter krepitev zdravstvenega sistema.