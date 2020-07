Slovenska filharmonija prenovila abonmajsko shemo in napovedala šest ciklov

Ljubljana, 19. julija - V Slovenski filharmoniji (SF) so v obdobju negotovosti in čakanja, v katerem so muzicirali na daljavo, izkoristili za prenovo abonmajske sheme. Za sezono 2020/21 so koncerte razvrstili v šest abonmajskih sklopov, od tega bodo trije v matični hiši, trije pa v Cankarjevem domu. Eden od teh bo ponudil sodobne orkestrske skladbe in redko izvajana dela.