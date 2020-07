Jurša za Delo o razmerah v stranki DeSUS

Ljubljana, 18. julija - Vodja poslancev DeSUS Franc Jurša se je v pogovoru za Delo dotaknil razmer v stranki. "Če pokrajinski odbori izglasujejo nezaupnico predsednici stranke, to pomeni, da teren sporoča, da je treba stvari urediti, ker se razmere zaostrujejo in kažejo, da so v stranki prepiri," je ocenil in dodal, da jim napadi na stranko jemljejo veliko energije.