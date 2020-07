Nesreča slovenskega avtobusa na Hrvaškem brez hujših posledic

Zagreb, 18. julija - Avtobus z ljubljanskimi registrskimi tablicami je danes nekaj pred 5. uro zdrsnil z državne ceste nedaleč od Karlovca na Hrvaškem. Voznika in pet potnikov so prepeljali v bolnišnico. Po prvih informacijah so utrpeli lažje poškodbe, poročajo hrvaški mediji. Kot so dodali, se je nesreča zgodila na ravnem delu ceste.