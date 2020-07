Napad na Twitter ta teden naj bi izvedla skupina mladih hekerjev

New York, 18. julija - Napad na račune politikov in znanih oseb na Twitterju ta teden naj bi izvedla skupina mladih hekerskih kolegov, ki niso povezani s kakšno državo ali organizirano kriminalno skupino, je v petek poročal ameriški časnik New York Times. Ideja za napad naj bi se rodila med pisanjem zabavnih sporočil med hekerji na platformi Discord.