Organizatorji zimskih OI 2022 v Pekingu do konca leta z najpomembnejšimi objekti

Lozana, 18. julija - Organizatorji zimskih olimpijskih iger leta 2022 v Pekingu so zatrdili, da bodo do konca leta odprli najpomembnejše objekte za igre, vse tri olimpijske vasi in tudi največji dvorani. Predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) Thomas Bach je ocenil, da lahko Peking pridobi zaradi prestavitve OI v Tokiu 2021.