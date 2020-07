WHO: V petek na svetu rekordnih več kot 237.000 okužb s koronavirusom

Ženeva, 18. julija - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je sporočila, da so v petek po svetu potrdili rekordnih 237.743 primerov okužbe z novim koronavirusom v enem dnevu. Največji porast okužb so potrdili v ZDA, Braziliji, Indiji in Južni Afriki, navaja WHO v dnevnem poročilu.