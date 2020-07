Newyorške borze teden končale mešano

New York, 17. julija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili mešano. Rast sta tako zabeležila indeksa Nasdaq in S&P 500, medtem ko je Dow Jones zabeležil padec. K mešani rasti je pripomogel ameriški ponudnik video vsebin Netflix, katerega delnice so danes zabeležile padec, poroča francoska tiskovna agencija AFP.