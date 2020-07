V policiji veseli vmesnih ugotovitev informacijskega pooblaščenca o zakonitem vpogledu v osebne podatke

Ljubljana, 17. julija - V policiji jih veseli, da je informacijski pooblaščenec v vmesnih ugotovitvah inšpekcijskega nadzora ugotovil in potrdil njihove trditve, da osebne podatke uporabljajo strokovno in zakonito ter da v policiji ni sistemske zlorabe pri vpogledih in obdelavi osebnih podatkov, je dejal namestnik generalnega direktorja policije Tomaž Pečjak.