Na Hrvaškem v prvi polovici leta manj mrtvih v prometnih nesrečah

Zagreb, 18. julija - Na hrvaških cestah je letos v prvih šestih mesecih v prometnih nesrečah umrlo 113 ljudi, kar je 14 manj kot v enakem obdobju lani, je sporočilo hrvaško notranje ministrstvo. Kot so izpostavili, sta bila hitrost in alkohol znova najbolj pogosta vzroka prometnih nesreč s smrtnim izidom. Skoraj četrtina žrtev so bili motoristi.