Delnice na ljubljanski borzi ta teden v povprečju zrasle za več kot odstotek

Ljubljana, 17. julija - Indeks SBI TOP je v zadnjih petih dneh na ljubljanski borzi pridobil 1,2 odstotka in teden sklenil pri 871,46 točke. V primerjavi s preteklim petkom so se najbolj okrepile delnice Krke in Telekoma Slovenije. Skupno so vlagatelji opravili za 5,46 milijona evrov poslov. Odmevnejših novic iz borznih podjetij ta teden ni bilo.