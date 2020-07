V novem koprskem upravnem centru prostor za devet organov državne uprave

Koper, 17. julija - Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je danes odprl Upravni center Koper, kjer je svoje nove prostore našla tudi koprska upravna enota. Do konca junija se je na novo lokacijo preselilo več kot tristo javnih uslužbencev iz devetih organov državne uprave, ki so do sedaj poslovali večinoma v najetih prostorih, so sporočili z ministrstva.