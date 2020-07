Ljubljanska borza zadnji trgovalni dan v tednu sklenila z rastjo

Ljubljana, 17. julija - Indeksi SBI TOP je v današnjem trgovanju pridobil 0,12 odstotka in se ustavil pri 871,46 točke. Med blue chipi prve kotacije so se danes najbolj podražile delnice Telekoma Slovenije, najprometnejše pa so bile znova Krkine delnice. Skupno so vlagatelji ustvarili 1,18 milijona evrov prometa.