Gočani obnovili romarsko cerkev Marije Snežne nad vasjo

Vipava, 18. julija - V teh dneh zaključujejo obnovo manjše romarske cerkve Marije Snežne nad Gočami. Na cerkvi iz 17. stoletja so prenovili fasado in obnovili streho, dobila je nova okna in notranjo barvo. Za obnovo, vredno okrog 100.000 evrov, je poskrbela domača župnija Goče ob pomoči ministrstva za kulturo in vipavske občine.