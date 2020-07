Plačilo hrvaške turistične takse za navtike odslej tudi prek spleta

Zagreb, 18. julija - Hrvaška turistična skupnost je zagnala spletni portal, na katerem lahko navtiki plačajo turistično takso. Portal je na voljo v hrvaščini, angleščini, nemščini in italijanščini, uporabnika pa na enostaven način vodi po postopku registracije in plačila takse, so sporočili. Pavšal za navtike je Hrvaška sicer letos pocenila.